https://static.news.ru/photo/bcce835a-6c43-11ea-9bc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С понедельника Российская Федерация приостановит полёты своих лайнеров в другие страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Росавиации.

Исключения составят только рейсы из Москвы в столицы других государств и чартеры для вывоза российских граждан, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 367 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее в оперативном штабе по противодействию COVID-19 сообщили, что российские власти не планируют ужесточать карантинные требования в стране из-за пандемии коронавируса.