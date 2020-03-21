С понедельника Российская Федерация приостановит полёты своих лайнеров в другие страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Росавиации.
Исключения составят только рейсы из Москвы в столицы других государств и чартеры для вывоза российских граждан,
С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 367 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.
Как писал NEWS.ru, ранее в оперативном штабе по противодействию COVID-19 сообщили, что российские власти не планируют ужесточать карантинные требования в стране из-за пандемии коронавируса.
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