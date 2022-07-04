Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии COVID-19

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Тестирование на коронавирус методом ПЦР

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, которые ранее вводились на фоне глобального распространения коронавирусной инфекции, сообщили представители правительства. Они отметили, что для граждан Белоруссии также отменяются требования об обязательном предоставлении результатов ПЦР-тестов при прибытии в Россию самолетом.

Для других граждан требования [о предоставлении результатов ПЦР-тестирования] сохраняются, — подчеркнули в штабе.

В оперативном штабе добавили, что все соответствующие изменения в ближайшее время внесут в постановление главы Роспотребнадзора.

1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введенные на территории РФ из-за пандемии коронавируса, добавив, что при необходимости их действие может быть возобновлено. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза, почти все подтвержденные случаи протекают либо в легкой форме, либо бессимптомно.