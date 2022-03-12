Россия с 14 марта возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией

Россия с 14 марта возобновляет авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщает оперативный штаб.

Также с 14 марта будут возобновлены полёты за границу из Череповца. Рейсы между Россией и Китаем были приостановлены 11 февраля из-за обнаружения на борту самолёта 34 заражённых коронавирусом пассажиров. Пока что решение носит технический характер: ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами.

Предполагается, что в Индонезию рейсы будут совершаться три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Рейсы в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.

Швейцария в связи с ситуацией на Украине закрывает небо для пролёта через свою территорию самолётов сторон конфликта, а также других государств, если речь идёт об оказании военной поддержки сторонам конфликта.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.