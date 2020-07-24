Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение

https://static.news.ru/photo/c3026644-cd99-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 1 августа возобновляет международные авиаперелёты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Перелёты будут производиться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности, — сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет, писал NEWS.ru.