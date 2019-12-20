https://static.news.ru/photo/2a67dd24-241b-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал патрулирование самолётами дальней авиации Арктики приоритетной задачей. РФ развивает военную инфраструктуру в регионе, в том числе на аэродромах, куда совершают перелёты стратегические и дальние бомбардировщики, сообщил он.

Наши самолёты Ту-22М3 со своих базовых аэродромов, выполняя полёты по плану учебно-боевой подготовки, перелетают на эти аэродромы, готовятся там, перелетают обратно, — сказал командующий в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Задача перелётов над зоной Арктики является приоритетной в программе лётной боевой подготовки, по словам генерал-лейтенанта. Лётно-тактические учения проводятся даже с эскадрильями, чтобы экипажи получали опыт полётов в этой зоне, сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал, что противовоздушный купол появится над российской территорией Арктики в ближайшие годы. Его создадут с помощью зенитных ракетных систем С-400, которыми оснастят все арктические дивизионы Северного флота.