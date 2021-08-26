Россия развернёт загоризонтные «Контейнеры» вдоль границы

Минобороны России решило развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолёты противника на дальности в три тысячи километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Число станций не названо, но отмечено, что они будут развёрнуты вдоль границы и «перекрывать соответствующее пространство».

В Минобороны принято решение, что будет развёрнута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций «Контейнер», — сказал гендиректор концерна-разработчика «РТИ-Системы» Юрий Аношко.

Радиолокационная система (РЛС) «Контейнер» используют диапазон длин волн от десятка до сотни метров, которые переотражаются от ионосферы, за счёт чего станция способна «заглянуть» за радиогоризонт, добавил эксперт.

Первая такая станция была построена в Мордовии и позволяет следить, например, за территорией Европы. РЛС может увидеть любые самолёты, включая даже невидимки «Стелс». Дальность обнаружения целей у «Контейнера» достигает трёх тысяч километров.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ подписало контракт на изготовление и поставку ракет «Кинжал». Носителями представленного вооружения, как отмечается, могут стать и другие российские самолёты. Эти ракеты аналитики из Индии считают «неудержимыми» и вызывающими испуг. По мнению индийских экспертов, создание таких ракет связано со стремлением России обеспечить полное доминирование в воздухе.