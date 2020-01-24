24 января, на следующий день после того, как в Иерусалиме вспоминали жертв нацизма, замученных в концлагерях, медийное пространство России взорвала новостная бомба: ЦРУ назвало Бандеру «агентом Гитлера».

Новость изначально появилась на курируемом Министерством обороны РФ телеканале «Звезда». Отмечалось, что Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ архивные документы, среди которых — датированный 1951 годом доклад американской разведки под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году». На четырёх страницах в нём описаны преступления, происходившие на оккупированных фашистами территориях, а Бандеру там называют «профессиональный агент Гитлера под кличкой Консул-2».

Собственно, для России в этой публикации ничего нового нет. Наши официальные лица не первый год со всех площадок напоминают о том, кем на самом деле был Бандера. В этом смысле признание американцами идеолога и теоретика украинского националистического движения XX века «агентом Гитлера» — хорошее подспорье в деле привлечения внимания к проблеме разгула неонацизма. О том же после появления этой новости сказала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом? — написала она у себя в Facebook.

В совокупности с недавним скандалом вокруг герба Украины, случившимся после того, как британская полиция включила тризуб в число экстремистских символов (правда, потом по настоянию дипломатов исключила его), столь сильные заявления от американских разведчиков действительно могли бы оказаться мощным рычагом для давления на украинскую власть. Но, к сожалению, вся эта ситуация — большая неловкость.

На самом деле документ «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» не является результатом работы агентов ЦРУ. Это лишь перевод с русского языка статьи из меньшевистского журнала «Социалистический вестник», выходившего в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Эту статью в 1951 году написал некто Петро Яровой.

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ЦРУ действительно рассекретило этот документ по закону «О разоблачении нацистских военных преступников». То есть изложенные в статье факты вряд ли в чём-то сильно расходятся с исторической правдой. Но документы опубликованы на сайте ведомства с 2013 года.

Современный мир устроен так, что неаккуратность в работе с информацией может обойтись дорого. Нет никаких сомнений, что коллеги из западных изданий, если услышат об этой истории, посвятят свои статьи вовсе не ужасным преступлениям пособников нацистов на Украине, убивших десятки тысяч ни в чём неповинных людей. Или — современным украинским экстремистским организациям, устраивающим факельные шествия под портретами Бандеры. Они будут писать о том, что российские СМИ выдумывают новости, а официальное внешнеполитическое ведомство РФ их комментирует и тем самым клевещет на молодую украинскую демократию. Никто не будет вдаваться в подробности, в чём же состояла ошибка: её наличие перевесит всю ту правду, которая отражена в документе.