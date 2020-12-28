Россия продлила запрет на полёты в Великобритании

https://static.news.ru/photo/1f5d2f7c-491f-11eb-9562-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Mbiyu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 12 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ограничение будет действовать до 23:59 12 января 2021 года, передаёт РИА Новости.

Решение о приостановке авиасообщения было принято 22 декабря и действовало неделю.

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе, писал NEWS.ru.