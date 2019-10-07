https://static.news.ru/photo/62b11a44-e96d-11e9-b06d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова рассказала, что миграционный прирост за первое полугодие 2019 года составил почти 154 тысячи человек, что вдвое больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам эксперта, это рекордный показатель за последнее десятилетие. При этом предполагается, что в оставшиеся месяцы года темпы прироста сохранятся на столь же высоком уровне, передаёт РИА Новости .

Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию, — говорит Егорова.

Среди других причин такого количественного скачка — получение мигрантами временной регистрации, что сейчас происходит в 1,4 раза чаще, чем в прошлом году и снижение численности убывающих на родину. Подавляющее большинство приезжих — граждане стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины и Армении.

Как писал News.ru ранее, мигранты из Украины в Польше жалуются на негативное отношение со стороны местного населения. Неприязнь к украинцам выросла после прихода к власти правоконсервативной партии «Право и справедливость», которая придерживается антииммиграционной повестки. Такой вывод следует из статьи об участи украинских гастарбайтеров, опубликованной в американском издании Politico.