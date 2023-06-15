Россия пригрозила проблемами в случае включения ее в черный список FATF Bloomberg: Россия предупредила страны о последствиях из-за возможных санкций FATF

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Россия предупредила более десятка стран о негативных последствиях для торговых отношений, которые могут произойти в случае дополнительных санкций в отношении Москвы со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Об этом сообщает агентство Bloomberg. По имеющимся данным, предупреждение получили в том числе Саудовская Аравия, Индия, Турция, Мексика и ОАЭ.

Пленарное заседание FATF намечено на 19-23 июня. В организации не сообщали о планах включить РФ в серый или черный списки, однако, по данным Bloomberg, этого требует Киев.

Агентство сообщает, что Москва обратилась по меньшей мере к 12 странам. Отмечается, что российское руководство убеждает партнеров в том, что могут пострадать инвестиции и сотрудничество в оборонных и энергетических проектах, вести бизнес станет труднее и дороже. Так, в документах для официальных лиц Турции и ОАЭ указано, что потери в торговле и инвестициях для этих стран составят 1% от их ВВП.

Если FATF решит включить Россию в черный список, государства-члены организации, банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей должны будут ввести усиленный контроль за финансовыми операциями страны. Таким образом РФ окажется в одном ряду с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой.

После начала специальной военной операции Украина потребовала исключить Россию из FATF. Летом 2022 года Москву лишили руководящих и консультативных функций, ее участие в проекте было приостановлено, но она осталась членом организации. В феврале 2023 года членство РФ также было приостановлено после принятия ГА ООН резолюции, требующей от Москвы вывода войск с территории Украины.



Ранее агентство Bloomberg уже сообщало о давлении России на Индию из-за требований Украины к FATF. По его словам, азиатская страна прекрасно осознает последствия подобных решений FATF для отношений обеих держав.



При этом экономист Михаил Беляев предположил, что Украина не добьется от FATF включения России в черный список организаций.По его мнению, Киев вряд ли сможет грамотно составить необходимые документы, а если и подготовит, то у FATF уйдут годы на рассмотрение.