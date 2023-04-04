Россия предупредила об ответе на вступление Финляндии в НАТО МИД России: страна ответит на вступление Финляндии в НАТО военно-техническими мерами

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Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО в том числе военно-техническими мерами, сообщили в МИД страны. Как следует из заявления министерства, конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западной границе РФ будут зависеть от условий вхождения Финляндии в Альянс. Россия обратит внимание на размещение по соседству натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.

Как мы неоднократно предупреждали, Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО, — заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты обратили внимание, что линия соприкосновения НАТО с границами страны увеличилась более чем вдвое, а это кардинально изменило ситуацию в регионе. Как отметил МИД РФ, раньше Финляндия осознанно выбирала «военное неприсоединение», но теперь «окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности».

Представители министерства выразили уверенность в том, что такой «скоропалительный шаг» рассудит история.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны Альянса пока не поступало.