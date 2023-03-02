Россия предупредила МАГАТЭ о хранении украинскими военными оружия на АЭС Постпред РФ в Вене Ульянов предупредил МАГАТЭ, что ВСУ хранят на АЭС западные вооружения

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о возможности того, что ВСУ хранят западное вооружение на атомных электростанциях (АЭС). Как передает ТАСС, он призвал МАГАТЭ быть бдительным в этом вопросе.

Естественно, мы продолжаем поддерживать контакты с руководством секретариата МАГАТЭ по этому вопросу и призываем его сохранять бдительность, — заявил постпред.

Также он отметил, что агентство имеет возможность тщательно мониторить ситуацию на всех украинских АЭС благодаря размещению своих специалистов на них.

Ранее российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны заявлял, что Киев готовит фальшивые доказательства хищения российскими военными радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС. Ведомство заявляет, что к подготовке «документальной основы» привлечены специалисты Управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

По обнародованным данным, провокация призвана создать негативный фон и оказать давление на страны, которые еще не ввели и не поддержали санкции против России.