Россия предлагает США договориться по всему «пакету»: от Украины до космоса

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Наш президент действительно никогда ничего не говорит и не делает просто так. А тут еще по телевидению передали кадры его встречи с министром обороны России, в ходе которой Сергей Шойгу с упором на каждое слово повторяет, что мы не собираемся размещать ядерное оружие в космосе. В принципе, это был наш ответ «американскому Чемберлену». Реакция на нагнетание Вашингтоном паники вокруг некоей угрозы России из космоса. Это был сигнал в адрес наших американских «партнеров».

Янки в собственной ловушке

Уже и влиятельная газета The New York Times признает, что Белый дом попался в ловушку, которую готовили для России. Раздув миф об очередной русской угрозе, якобы исходящей с околоземной орбиты, штатовская разведка так и не смогла обосновать свои опасения.

Никто, включая американских конгрессменов, так и не понял, в чем суть угрозы для натовских спутников. И вдруг все вспомнили, что в 1983 году Рональд Рейган объявил о своей Стратегической оборонной инициативе (СОИ), предусматривавшей размещение в космосе новейших лазеров, «умных камней». И хоть технологически это было явно не по силам американцам, но на советское руководство эта программа произвела сильное впечатление.

И вот спустя 40 лет Соединенные Штаты запугивают уже самих себя российскими военными средствами уничтожения на околоземной орбите. Такой вот исторический бумеранг.

На что намекает Москва

Однако Москва вновь подтверждает свою приверженность положениям Договора о космическом пространстве, подписанного еще в 1967 году. В частности, этот документ запрещает вывод на орбиту ядерного оружия. Но делает это как бы в контексте общего положения в мире, который вынужден отвечать сразу на множество угроз глобальной стабильности. А потому в Москве явно дают понять, что и отвечать на разные вызовы необходимо комплексно. Поэтому и Владимир Путин обсуждает с Сергеем Шойгу параллельно и вопросы, связанные с ситуацией на Украине, и требования стратегической стабильности.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Собственно, и американцы уже неоднократно говорили о заинтересованности в возобновлении обсуждения с Россией вопросов глобальной безопасности, развития положений договоров о контроле над стратегическими вооружениями и пр.

Но ведь очевидно, что поднимать подобные проблемы в диалоге со страной, которая ведет против вас гибридную войну, направляет вашему противнику современные наступательные вооружения, мягко говоря, противоестественно. Безопасность не может быть односторонней.

Мяч на американской стороне

Администрация Джо Байдена спровоцировала шумиху вокруг новой русской угрозы, надеясь таким образом надавить на конгрессменов, блокирующих выделение средств на военную поддержку Украины. Но сама угодила в ловушку.

Теперь перед командой Байдена, надеющейся на переизбрание, стоит непростая задача — доказать, что Америка остается ответственной державой. Неужели Байден станет умнее? Возможно, все к тому идет. А это значит, что переговоры между Россией и США о новом устройстве мира уже близко.

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