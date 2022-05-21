Россия потребовала от США оказать медпомощь Буту и Селезнёву

Виктор Бут / Фото wr1/ZUMAPRESS.com/TASS

Посольство России в США раскритиковало условия содержания Виктора Бута и Романа Селезнёва в американских тюрьмах. Дипломаты потребовали предоставить соотечественникам необходимую медпомощь, которой они не получают на протяжении нескольких месяцев, сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Обращаем внимание на неприемлемую ситуацию, связанную с отказом в предоставлении медицинской помощи российским гражданам В.А.Буту и Р.В.Селезневу, содержащимся в американских тюрьмах, — говорится в тексте.

По словам дипломатов, у Бута и Селезнёва имеются серьёзные проблемы со здоровьем. Однако пройти квалифицированное медобследование и получить необходимые лекарства они не могут. При этом власти США на протяжении нескольких месяцев игнорируют соответствующие просьбы посольства России.

В дипмиссии назвали такое равнодушие недопустимым и напомнили США об их обязательств в отношении заключённых россиян. Дипломаты потребовали предпринять необходимые меры для оказания им помощи.

Бут осуждён в США на 25 лет по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. Селезнёв приговорён к 27 годам лишения свободы, его признали виновным в кибермошенничестве.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что после обмена осуждённого в США лётчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида есть надежда на возращение в Россию Виктора Бута. По её словам, работу в этом направлении ведут МИД РФ и Генпрокуратура.