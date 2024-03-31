Россия потребовала от Киева задержать всех причастных к теракту в «Крокусе» МИД РФ потребовал от Украины выдать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МИД России направил властям Украины письмо с требованием арестовать всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, а затем передать их российской стороне, сообщает пресс-служба ведомства. В заявлении также подчеркивается, что события в «Крокусе» являются далеко не первым примером террористических атак против РФ, а все следы нападений ведут в Киев.

Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину, — говорится в заявлении.

В МИД напомнили о причастности Киева к убийствам журналиста Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушению на писателя Захара Прилепина, а также атаке на Крымский мост, жертвами которой стали пять человек. В коммюнике уточняется, что Москва также требует арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, который в циничной форме признал участие Киева в организации атаки на Крымский мост, а также раскрывшего подробности других терактов в РФ.

В заключение подчеркивается, что каждое государство обязано бороться с терроризмом, Москва требует, чтобы Киев прекратил поддержку любой деятельности террористического характера. Кроме того, Украине нужно возместить весь причиненный ущерб жертвам терактов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся после вопроса американского журналиста CBS News о причастности Киева к событиям в «Крокус Сити Холле». Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский с улыбкой на лице сказал: «Давайте поговорим об этом».