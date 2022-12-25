Россия потратит 800 млн рублей на поставки пшеницы Кубе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выделило МЧС более 800 миллионов рублей на закупку и поставку на Кубу пшеницы в виде гуманитарной помощи, говорится в распоряжении опубликованном, на официальном портале правовой информации. Всего на эту сумму планируется закупить до 25 тысяч тонн зерна.

Из этих денег непосредственно на закупку уйдет 469 миллионов рублей. 298,5 миллиона потратят на доставку гуманитарного груза морским транспортом на Кубу в 2022 году и еще 33,2 миллиона рублей — в 2023-м.

Министерству иностранных дел поручень оказать содействие в этом вопросе.

Ранее стало известно, что объединенная зерновая компания планирует заказать 19 морских сухогрузов для вывоза зерна в дружественные страны. На реализацию проекта потребуется как минимум 38 млрд рублей. Утверждается, что новый флот может появиться в России не раньше 2026 года.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва готова признать необходимость продления зерновой сделки в будущем при внесении определенных корректив. Он также призвал Запад прекратить лицемерие в вопросе зерновой сделки. Вершинин подчеркнул, что большая часть продовольствия и зерна с Украины продолжает идти в развитые страны.