Россия попала в топ-5 стран мира по восстановлению внутреннего туризма

Россия вошла в первую пятёрку стран по темпам восстановления внутреннего туризма, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, несмотря на то что люди до сих пор опасаются путешествовать из-за пандемии коронавируса, на туристическом рынке страны заметна тенденция на восстановление, передаёт ТАСС.

В целом по внутреннему рынку, на мировом уровне смотреть, то мы входим в пятёрку тех, кто быстро восстанавливается. Так оценивает наше состояние Всемирная туристская организация, — сказал Барзыкин.

По его словам, тренд на восстановление внутреннего туризма в России виден и по цифрам, и по объёмным показателям и, естественно, по направлениям, по странам.

Барзыкин отметил, что хотя люди всё ещё опасаются путешествовать из-за коронавируса, положительная динамика всё равно есть. Он подчеркнул, что сейчас внутренний туризм уже вышел на доковидный уровень, а выездной — это почти «половина от доковидного уровня».

В ноябре представители туристического бизнеса обратились в правительство с просьбой продлить им отсрочку по обязательствам агентств, которая действует до 31 декабря текущего года. Авторы обращения считают, что если этого не сделать, обанкротиться могут более 60% представителей отрасли.

Сообщалось, что туроператоры не в состоянии вернуть деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры. И если отсрочка не будет предоставлена, туристы лишатся и отдыха, и уплаченных средств. На сегодня долги туроператоров перед клиентами составляют 25 млрд рублей.