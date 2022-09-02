Россия пообещала не заставлять страны Ближнего Востока признавать ДНР и ЛНР МИД: Россия не станет навязывать ближневосточным странам признание независимости ЛНР и ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не намерена навязывать государствам Ближнего Востока признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. По его словам, признание ЛДНР — суверенное решение каждой отдельной страны.

Что касается возможности признания ЛНР и ДНР другими странами, то это является суверенным решением любого независимого государства, — сказал Кинщак.

Он добавил, что Россия будет лишь приветствовать любые положительные решения на этот счет.

Дипломат также напомнил, что в июне независимость и суверенитет республик Донбасса признала Сирия. По словам Кинщака, сейчас там работают над установлением дипломатических связей.

Ранее независимость ДНР признала Северная Корея. Это послужило основанием для разрыва дипотношений между Пхеньяном и Киевом.

Также сообщалось, что Нигерия может признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Власти африканской страны готовы рассмотреть соответствующие запросы с их стороны, заявил посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху.