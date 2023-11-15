Россия получила снаряды, которые не свистят: как это возможно?

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Последние недели публичные сводки западных разведок заполнены хрониками о мифических поставках северокорейского оружия в Россию. И даже с дрожью в голосе сообщается о переброске к нам знаменитых корейских РЗСО КN-25, способных чуть ли не на дистанцию в 300 км забрасывать ракеты калибра 600 мм.

Сломанная ось зла

Все знают, что правила — это то, что соответствует стратегическим американским интересам. Любое отступление от них есть грубое нарушение международного права. И точка! Во время своего «романа с Западом» Москва присоединилась к ооновским санкциям, карающим Северную Корею за ядерные испытания. Причем вопрос о том, что ядерное оружие может быть не только у Северной Кореи, но и, к примеру, у Израиля, никто себе не задавал.

Но это не спасло Россию от включения в американскую «ось зла» вместе с Ираном и той же Северной Кореей. Подразумевалось, что эти «страны-изгои» будут изолированы по воле заокеанского властелина. Но и изоляции не получилось. И страны начали вполне естественное сближение, будучи под валом незаконных западных санкций и не связанными устаревшими дипломатическими условностями. Вместо группы «изгоев» появился новый союз. Пхеньян, к слову, признал Крым законной частью России.

И перспектива новой стратегической оси (а не оси зла) настолько взволновала Запад, что король Великобритании Карл Третий прислал поздравление Киму в связи с национальным праздником. Случай беспрецедентный. А Джо Байден, еще вчера готовый вторгнуться в Северную Корею, призвал Пхеньян не развивать с Россией военно-техническое сотрудничество.

Поэтому западные разведки и мандражируют, отслеживая из космоса контейнеры, пересекающие границу. Дело далеко не только в снарядах, которыми Европа, вопреки своим обещаниям, не в силах обеспечить украинские силы. Мир реально перестраивается. Межправительственные контакты Москвы и Пхеньяна поражают своей интенсивностью. И проходящий сейчас визит нашего министра природных ресурсов Александра Козлова уже воспринимается просто как элемент наших рабочих отношений с Северной Кореей.

Киев в панике

У страха глаза велики. В украинских блиндажах стала распространяться новая байка. Якобы русские получили снаряды, которые при подлете не издают характерного свиста. А потому вдвойне опасны. Как такое может быть, даже представить себе невозможно.

Ведь если снаряды не издавали бы свиста, то пришлось бы признать, что мифические «подарки от Кима» подлетают к украинским окопам с дозвуковой скоростью. Понятно, что математика и физика знакома не всем на Украине. Но возникающая прямо на глазах снарядная мифология отражает общий шок киевских властей, столкнувшихся с новой реальностью.

С одной стороны, все тише патетические восклицания о том, что весь мир с Украиной. С другой — ощущается рост сотрудничества России с рядом стран, смело бросающих вызов некогда полновластной Америке. Так у кого глобальная инициатива?

А тут еще и Китай

Пхеньян и Пекин связывают особые отношения. Северная Корея играет для Китая роль некоей прокси-силы, дополнительно раздражающей и отвлекающей внимание американцев от политики Пекина.

Поэтому Китаю, надо полагать, внешне оказывающему России и ее операции моральную поддержку, проще действовать через посредничество северных корейцев. И это обстоятельство дополнительно волнует Запад.

Словом, поставки нам корейских контейнеров, якобы содержащих снаряды, просто вершина айсберга. А все остальное «под темной водой». Куда и пытаются поднырнуть западные разведки.

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