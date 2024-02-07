«Алмаз-Антей» показал в Эр-Рияде российскую «Сулу» Россия показала в Эр-Рияде станцию наблюдения космических объектов «Сула»

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Макет радиолокационной станции наблюдения космических объектов «Сула» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представил динамическую модель специализированной радиолокационной станции наблюдения космических объектов «Сула», выставка World Defense Show 2024 проходила в Эр-Рияде. Антенное устройство станции создали по технологии модульных цифровых антенных решеток с полным поляризационным базисом, передает ТАСС.

В презентации на выставке отмечается, что командно-вычислительный пункт РЛС российского производства выполнен в быстровозводимом модуле, обеспечивающем размещение вычислительных средств, работу и жизнеобеспечение персонала.

«Сула» позволяет получить координатную и некоординатную информацию о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю. Дальность обнаружения объекта с эффективной площадью рассеяния 10 кв. м составляет 6 тысяч км, а на расстоянии 1,5 тысячи км будет обнаружен объект с размерами всего 10 см.

Ранее замгендиректора «Алмаз-Антея» Дмитрий Савицкий сообщил, что специалисты концерна рассказали о создании нового бортового вычислительного модуля для беспилотников. Разработку представят широкой публике на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024.

До этого сообщалось, что правительство России разрешило использовать мобилизационные резервы для производства артиллерии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В период проведения военной операции на Украине необходимо как можно быстрее восполнять запасы оружия и боеприпасов, заявил Шойгу.