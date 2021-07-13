Россия поднялась на четвёртое место в мире по числу заражений COVID-19

Россия занимает четвёртое место на планете по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Это следует из официальной статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), размещённой на её сайте 13 июля.

В ВОЗ высчитали , что Россия опередила по данному показателю Францию. В России случаев заражения смертоносной инфекцией зафиксировано 5 833 175, во Франции — 5 700 017.

По количеству заражённых коронавирусом жителей лидируют США, где заразились более 33,5 млн человек. Далее идут Индия (более 30,9 млн) и Бразилия (более 19 млн).

Ранее стало известно, что летальность от COVID-19 в Москве на 1 июля составила 3,88%, если учитывать все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Об этом заявили в департаменте здравоохранения столицы. По их данным, смертность в мегаполисе в июне выросла на 24% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В этом месяце зафиксирован 16 271 случай смерти.