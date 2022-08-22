Россия поднимет вопрос убийства Дугиной на заседании СБ ООН 23 августа

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Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН 23 августа, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости. Между убийством Дугиной и украинскими диверсиями есть связь, именно такие действия характеризуют украинское государство, добавил постпред.

Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации. Разумеется, мы скажем об этом эпизоде (об убийстве Дугиной. — NEWS.ru). <...> Это демонстрирует характер украинского государства, потому что очевидна связь между их диверсантами и этим убийством, что уже, собственно говоря, раскрыто ФСБ, — заявил Небензя.

Ранее Россия запросила проведение 23 августа экстренного заседания СБ ООН на тему Запорожской АЭС. Зампостпреда РФ в ООН добавил, что Россия также попросила генерального секретаря организации Антониу Гутерриша лично выступить на заседании касательно этого вопроса.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В ФСБ сообщили, что убийство Дугиной осуществили украинские спецслужбы. По сведениям ведомства, исполнительницей убийства политолога является гражданка Украины Наталья Вовк.