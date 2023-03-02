Россия подготовит новый план на случай ядерной войны с США и НАТО «Военная мысль»: Россия разрабатывает новый вид военных операций для противостояния США

Фото: Russian Defence Ministry / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российское руководство разрабатывает новый военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщил журнал Минобороны РФ «Военная мысль». По данным журнала, такое решение было принято в ответ на планы США по разгрому России в форме «Стратегической (глобальной) многосферной операции». Отмечается, что она предусматривает поражение с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.

Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению РФ путем проведения стратегической многосферной операции отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания, — сказано в публикации.

В рамках этого плана предусматривается отражение глобального удара США и НАТО для недопущения больших потерь стратегических наступательных сил РФ. Также указывается необходимость подавления американской глобальной системы ПРО, чтобы защитить российские стратегические ракеты. Третьим этапом этого плана является нанесение ущерба США с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Ранее в Белом доме заявили, что не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия. При этом советник президента США Джейк Салливан сообщил об опасениях, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия на Украине.