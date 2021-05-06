Россия поддержит идею снятия патентной защиты на вакцины от COVID-19

Россия поддержала бы идею снятия патентной защиты на вакцины от COVID, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Вот сейчас мы слышим, в Европе есть идеи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. А именно: снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19. И это не только не противоречит, но и, насколько я понимаю, соответствует определённым правилам Всемирной торговой организации, которыми предусматривается снятие подобной патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах, — сказал Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация.
«Поэтому, Татьяна Алексеевна, я бы попросил вас тоже с коллегами посмотреть на это, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход», — сказал президент.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Данная сыворотка эффективна против всех штаммов COVID-19.
В РФПИ подчеркнули, что эффективность однокомпонентной сыворотки оценивается в 79,4%. Это выше многих вакцин с двумя уколами. Клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса после приёма препарата формируется у 100% вакцинированных на 10-й день, отметили в фонде.