ВОЗ заявила о плато по коронавирусу в России

https://static.news.ru/photo/10238868-a765-11eb-ba62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса в России в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. В ряде регионов зафиксирована тенденция на сокращение заболеваемости, рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Вместе с тем, уточнила она, пока что положительные перемены наблюдаются не во всех субъектах Федерации.

В России мы находимся на плато или на мягком снижении, но не везде, — сказала Вуйнович.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что для формирования коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 70 млн россиян. По информации Голиковой, первый компонент вакцины получили уже 11,9 млн граждан, а обе прививки сделаны 7,5 млн человек.

В свою очередь Вуйнович рекомендовала россиянам в предстоящие майские праздники помнить о мерах безопасности и избегать мероприятий в закрытых помещениях. Она отметила, что время в кругу семьи и друзей желательно проводить на улице.