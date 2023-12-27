Россия планирует закрыть американской курятине транзит в Казахстан РИА Новости: РФ планирует закрыть транзит в Казахстан для курятины из США

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Россия планирует ввести ограничения на транзит по своей территории птицеводческой продукции из США в Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в Россельхознадзоре. Как отмечается, решение рассматривается с целью защиты от высокопатогенного гриппа птиц, ситуация с которым в США сейчас нестабильна.

Россельхознадзор считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из США, — сказал собеседник.

Как отмечается, в 2022 году объем таких поставок составил 23 тысячи тонн. В 2023-м он снизился до 15 тысяч тонн. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в этом году в США зарегистрировали более 290 случаев птичьего гриппа.

Ранее в России прошли антикартельные проверки производителей мяса кур и яиц. Федеральная антимонопольная служба инициировала мероприятия из-за увеличения цен в оптовом сегменте. Проверки прошли в Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Ростовской областях и других регионах РФ.

Минсельхоз в свою очередь предложил на полгода ограничить экспорт мяса птицы и яиц, чтобы сдержать рост потребительских цен и не допустить дефицита продукции. По мнению гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, введение ограничений на экспорт любой продукции с высокой добавочной стоимостью — плохая идея, запрет на поставку курятины в другие страны не сильно отразится на внутренних ценах.