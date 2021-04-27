Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии

Россия прошла через самую острую фазу пандемии. Этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, считает председатель правительства Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.
Своё мнение он высказал в ходе встречи с депутатами «Единой России». Премьер-министр
Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии, — заявил Мишустин.
Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.
Между тем, Bloomberg утверждает, что в России, наоборот, началась третья волна коронавируса. Информагентство ссылается на двух неназванных чиновников, которые в свою очередь опираются на неофициальную статистику правительства. По их данным, из-за оптимистичной оценки Кремлём эпидемической ситуации россияне не боятся инфекции и не хотят прививаться от неё.
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова