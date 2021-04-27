Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии

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Россия прошла через самую острую фазу пандемии. Этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли на себя депутаты Госдумы, считает председатель правительства Михаил Мишустин, передаёт ТАСС.

Своё мнение он высказал в ходе встречи с депутатами «Единой России». Премьер-министр отметил , что фракция оказывает кабмину «надёжную поддержку в ключевых вопросах», наиболее важных для развития страны. В том числе — в самых сложных ситуациях «в острой фазе распространения коронавирусной инфекции».

Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии, — заявил Мишустин.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что распространение коронавируса в стране в рамках новой волны вышло на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне.

Между тем, Bloomberg утверждает, что в России, наоборот, началась третья волна коронавируса. Информагентство ссылается на двух неназванных чиновников, которые в свою очередь опираются на неофициальную статистику правительства. По их данным, из-за оптимистичной оценки Кремлём эпидемической ситуации россияне не боятся инфекции и не хотят прививаться от неё.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова рассказала , что в 54 российских регионах выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции. По данным вице-премьера, в 48 регионах выявлена британская разновидность возбудителя, в 11 — южноафриканская, а ещё в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории России, но имеют отдельные мутации.