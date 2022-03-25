Россия перехватила секретный приказ о подготовке нападения ВСУ на Донбасс

Российские военные перехватили шифротелеграмму с секретным приказом Украины о наступлении в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идёт о приказе командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января. Подготовку к атаке Киев планировал завершить до 28 февраля, передаёт ТАСС.

Как отметили в Минобороны, Украина ещё до начала спецоперации России начала широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток страны ударной группировки войск.

Спецоперация ВС РФ сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирного населения. Остановить геноцид со стороны киевского режима политическим путём было невозможно, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что основные задачи первого этапа российской операции на Украине выполнены, боевой потенциал украинских войск был существенно снижен. Ведомство также не исключило штурма блокированных украинских городов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские военные эксперты получили новую информацию, доказывающую причастность властей США к разработке биологического оружия в биолабораториях на Украине. В ведомстве пообещали в скором времени предоставить оригинальные документы с доказательствами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».