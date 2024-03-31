Россия передала Украине ноту в связи с терактами

Россия передала Украине ноту с требованиями по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщили в МИД РФ. Уточняется, что в запросе указано про неоднократные случаи атак, следы которых ведут на Украину, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и инцидент с Дарьей Дугиной.

При этом Москва потребовала немедленного ареста и выдачи всех причастных к терактам на территории РФ лиц. Для передачи документа использовался налаженный канал через Минск.

На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск, — отметили в дипведомстве.