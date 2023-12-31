Россия ответила Украине за Белгород: новости СВО на вечер 31 декабря Россия ударила по военным объектам ВСУ в Харькове в ответ на атаку Белгорода

Фото: t.me/dsns_telegram

Вооруженные силы России в ответ на атаку украинских военных на Белгород ударили по военным объектам в Харькове, сообщили в Минобороны РФ. В результате атаки были ликвидированы представители Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и ВСУ, размещавшиеся в гостиничном комплексе «Харьков Палас». По данным ведомства, украинские офицеры планировали теракт в российском регионе.

В Минобороны РФ добавили, что в месте поражения находились до 200 иностранных наемников, которых хотели задействовать в террористических рейдах на территории РФ, граничащей с Украиной. В результате действий ВС России противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, уточнили в министерстве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения в ночь на 31 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли свыше 650 бойцов за сутки

Минобороны РФ в свежей сводке сообщило, что общие потери противника на различных направлениях фронта составили порядка 670 военных. На Купянском направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе села Синьковка Харьковской области, уничтожен танк Leopard-2.

ВСУ за сутки потеряли три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одну «Ольха». Также бойцы ВС России уничтожили авиационную технику в ангарах на аэродромах Днепр в Днепропетровской области и Школьный в Одесской области.

В районах городов Запорожье и Белая Церковь были ликвидированы склады горючего и боеприпасов ВСУ. На северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад горюче-смазочных материалов 74-го центра обеспечения украинских войск.

Фото: МО Украины

В Киеве вспыхнул объект критической инфраструктуры

На одном из объектов критической инфраструктуры в Киевской области вспыхнул пожар, сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко. При этом он не стал уточнять, где именно находится предприятие и каков его профиль. Кравченко уточнил, что возгорание удалось потушить. Глава военной администрации добавил, что работали системы ПВО.

В районе 12:00 на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Режим был введен во всех областях страны практически одновременно. Агентство «РБК-Украина» в 11:25 сообщило о взрывах в Херсоне.

В Белгороде утром звучали сирены воздушной тревоги, гражданам настоятельно рекомендовали пройти в укрытия. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.

В Госдуме исключили новогоднее перемирие с Украиной

Россия не может объявить перемирие с «бандой террористов», которую представляет собой нынешняя Украина, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, ни о каком прекращении огня на время праздников не может идти и речи. Боевые действия ведутся против людей, которые предали тысячелетнюю Россию, своих предков, считает политик.

Он отметил, что Украина переметнулась на сторону врага — коллективного Запада. Все решения принимают сейчас США, и происходящее нельзя назвать конфликтом между государствами, убежден парламентарий. По его мнению, это боевые действия, которые ведутся против террористов.

Москву возмутило молчание ОБСЕ после обстрелов Белгорода

Постоянное представительство России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) возмутилось молчанием ее высокопоставленных членов на фоне обстрела Белгорода. Российская сторона призвала ОБСЕ «принципиально отреагировать на акт агрессии», в результате которого погибли 24 человека, более 110 пострадали.

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

В Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Возбуждено уголовное дело, всех причастных планируют привлечь к ответственности, заявили в СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего.

Спецборт МЧС с ранеными белгородцами прибыл в Москву

Специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей. Белгородцев доставляли на борту, оснащенном современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также граждан сопровождали специалисты Минздрава России.

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