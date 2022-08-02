Россия отвергла обвинения США в использовании ЗАЭС как военной базы

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Россия полностью отвергла обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. Текст опубликован на сайте постпредства РФ при ООН.

Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции, — говорится в заявлении российской стороны.

Там также отмечается, что на ЗАЭС нет вооруженных формирований России, кроме ограниченного контингента военных, занимающихся охраной станции.

Российская сторона пояснила, что за последнеи месяцы ВСУ совершили ряд действий с помощью беспилотных летательных средств, направленных на нарушение нормального функционирования станции, запугивание персонала и создание угрозы ядерной катастрофы.

Находящаяся в зоне проведения СВО Запорожская АЭС была взята под охрану исключительно с целью недопущения <...> возможной организации ядерной провокации с непредсказуемыми последствиями, — говорится в сообщении российской делегации.

Запорожская атомная электростнация располжена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. Она является самой крупной по числу блоков и установленной мощности в Европе. С марта контролируется российскими военными.

Ранее представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара сообщил, что украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. По его данным, в результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе.