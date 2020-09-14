Россия отвела военный резерв от границы с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/07d4d352-f738-11ea-b8de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военный резерв, собранный у границы с Белоруссией по просьбе президента республики Александра Лукашенко после начала массовых акций протеста, возвращается в места постоянной дислокации.

Российские СМИ 15 сентября показали видеозаписи, сделанные на границе. На кадрах видны военные, стоящие перед автобусами КамАЗ и МАЗ. После этого в объективы попало движение колонны с силовиками по трассе от границы. Её сопровождают автомобили с проблесковыми маячками.

Кадры были продемонстрированы в эфире телеканала «Россия 24».

По поводу собранного военного резерва России президент страны Владимир Путин отмечал, что силы могут быть использованы только в крайнем случае, то есть в ситуации, при которой «радикалы перейдут границу и начнут разбой».

Как ранее передавал NEWS.ru, главы государств 14 сентября на встрече в Сочи приняли решение о том, чтобы резерв силовиков, созданный РФ на границе с республикой, был снят и переброшен в места постоянной дислокации.

Визит на юг России стал для Лукашенко первой зарубежной поездкой после выборов в республике 9 августа, на которых он одержал шестую победу подряд. Их результаты вызвали массовые протесты, а тысячи людей вышли на улицы. Они считают, что итоги голосования были сфальсифицированы.