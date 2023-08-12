Ракеты ВСУ атаковали Крымский мост: новости СВО на вечер 12 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алена Попова/ТАСС

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых украинских ракетах в районе Крымского моста. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Военэксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины запустили ракету по Крымскому мосту из переделанного под ударный вариант ЗРК С-200 в районе Херсона. По его словам, дальность полета таких снарядов — 100–120 км.

Он добавил, что украинские военные переделывают советские ЗРК С-200 под ударный вариант, так как у ВСУ очень много подобных комплексов и Киев не испытывает в них дефицита. Ракета С-200 легко засекается и перехватывается ПВО ВС России из-за дозвуковой скорости и крупных габаритов, отметил Матвийчук.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские атаки на Крымский мост не останутся без ответа со стороны России. По ее словам, подобные акции Киева показывают миру истинную сущность украинской власти.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что 11 августа Воздушно-космические силы нанесли удар с применением высокоточных ракет по военному аэродрому в Ивано-Франковской области на западе Украины. Цель атаки достигнута, все назначенные объекты поражены.

В ведомстве добавили, что артиллеристы Вооруженных сил России нанесли удар по объекту ВСУ в Николаеве. В результате работы расчетов РСЗО «Торнадо-С» удалось поразить пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников и терминал связи Starlink.

Фото: МО РФ

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ провели успешную контратаку в населенном пункте Урожайное на западе ДНР. Ранее украинским войскам удалось закрепиться на севере поселка, но сейчас он снова находится под контролем ВС РФ, отметил Рогов. В Минобороны не комментировали эту информацию.

12 августа украинские СМИ сообщили, что солдаты ВСУ минируют территорию около Ровенской атомной электростанции. Украинские военные также усиливают вторую линию обороны на границе с Белоруссией, хотя не видят угрозы со стороны Минска.

Боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум сообщил, что российские военные стали находить иностранные самозакапывающиеся мины на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике. ВСУ используют эти снаряды для дистанционного минирования территории.

Издание The Guardian написало со ссылкой на источники в украинском Минобороны, что ударами БПЛА по Москве Украина хотела вызвать обеспокоенность у жителей России. Кроме того, в Киеве хотели поднять моральный дух своих граждан, отмечала газета. Подобные действия не приносят ожидаемого успеха Украине. Опросы, проведенные среди россиян, дают понять, что они не сильно переживают по поводу происходящего, пишет The Guardian.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне в результате обстрела были повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, повреждения также получили здания комплекса городской администрации.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор полагает, что ВСУ может грозить крах из-за продвижения России в Харьковской области и нежелания украинских солдат воевать. По его сведениям, целые взводы и роты военных ВСУ сдаются в плен ВС РФ.

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