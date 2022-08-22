Россия отправила в ДНР больше 1 млн школьных учебников Россия привезла в ДНР больше 210 тысяч школьных учебников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из России в города и районы Донецкой народной республики по каналам гуманитарной помощи доставлены порядка 1 млн школьных учебников. Очередная партия школьной литературы, поступившая в ДНР 21 августа, составила 215 тысяч книг. Об этом ТАСС рассказал председатель правительства территории Виталий Хоценко.

Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации — чуть более 213 тыс. экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 млн учебников, — сказал он.

Он добавил, что до начала нового учебного года учебники будут поступать в республику практически каждый день. Всего туда должны привести 2,513 млн экземпляров книг для местных школ.

Работа по обеспечению школьной литературой ведется Министерством образования и науки ДНР совместно с Министерством просвещения РФ и издательством «Просвещение».

Ранее сообщалось, что пользователи российских интернет-магазинов стали тратить меньше денег на покупку школьных товаров, чем в прошлом году. Средний чек товаров для школы упал с 5% до 4,9%. Отмечается, что россияне стали гораздо чаще приобретать рюкзаки, тетрадки, письменные принадлежности, а также обучающие пособия.