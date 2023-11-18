Россия отправила 30 тонн гумпомощи для жителей сектора Газа Спецборт МЧС с гумпомощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет

Фото: МЧС РФ

Россия отправит жителям сектора Газа еще 60 тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Самолет Ил-76 с грузом уже вылетел из Грозного в Египет.

МЧС России доставит еще 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа. <...> Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в состав груза входят средства личной гигиены, продукты, детское питание, а также матрасы и подушки. Уточняется, что помощь жителям Газы организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел после посещения палестинского анклава заявила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. Она отметила, что на территории Газы уже погибли более 4,6 тысячи детей.

До этого министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что республика работает над тем, чтобы эвакуировать в медицинские учреждения страны 36 новорожденных из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. По его словам, оборудованные машины скорой помощи ожидают младенцев на границе. Он уточнил, что с каждой минутой растут риски потерять палестинских детей, требуется немедленное решение об их эвакуации.