Россия открыла первый трансграничный железнодорожный мост в Китай Первый в России трансграничный железнодорожный мост в Китай открыли в ЕАО

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Первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай по маршруту Нижнеленинское — Тунцзян открыли в Еврейской автономной области. Об этом сообщает РИА Новости. На церемонию открытия прибыл вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества. <...> Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока, — отметил Юрий Трутнев.

Он также добавил, что Россия готова к открытию мостового переезда с российской части, как только Китай сообщит об открытии своего.

Длина моста составляет более 2,2 километра, на российскую часть приходится 309 метров. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов.

Реализацией проекта занимался Российский фонд прямых инвестиций. Стоимость проекта составила около 10 млрд рублей.

Мост изначально предполагалось запустить в августе 2021 года, однако открытие несколько раз переносилось из-за реконструкции станций Ленинск и Ленинск-2.

Ранее сообщалось, что китайский производитель дронов и видеооборудования DJI решил приостановить свою деятельность в России и на Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. Отмечается, что причиной закрытия бизнеса в стране могут быть подозрения в использовании дронов DJI украинскими войсками в ДНР и ЛНР в качестве разведывательных аппаратов для корректировки артиллерийского и миномётного огня.