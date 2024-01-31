Россия отказала в убежище журналистке из Афганистана Россия отказала во временном убежище афганской журналистке Кобре Хассани

Фото: Kobra Hassani/YouTube

Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке из Афганистана Кобре Хассани, покинувшей страну после прихода к власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на заявление адвоката иностранки. По словам юриста, точная причина отказа миграционной службы неизвестна.

Конкретные причины отказа мне неизвестны, просто нет оснований. Кобра уже внутренне готова к депортации в Афганистан, хотя неизвестно, что там с ней может произойти, — сказала адвокат Елена Фадеева.

По ее словам, соответствующее прошение подавалось еще в октябре 2022 года. Фадеева также отметила, что в убежище отказали всем ее подзащитным, включая тех, кто прибыл из Белоруссии. Их выдворяли обратно на родину.

Кобра Хассани является одним из фигурантов дела о незаконном пересечении границы. В 2022 году она с соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ РФ на пути к Большому порту в Санкт-Петербурге, откуда иностранцы планировали добраться морем до Евросоюза. Ожидается, что в начале февраля Хассани будет вынесен приговор по данному делу.

Журналистка покинула Афганистан в 2021 году после вывода оттуда войск США и захвата власти представителями талибов. Хассани переехала на Украину и поступила в университет, а после начала специальной военной операции решила перебраться в ЕС, но в результате оказалась в России.

Ранее сообщалось, что многодетная семья Хардер из Германии сбежала в Россию из-за угрозы изъятия детей ювенальной полицией. Супруги обратились в миграционное подразделение в РФ за предоставлением временного убежища, их обращение рассмотрели в кратчайшие сроки, после чего выдали необходимые свидетельства. Члены семьи намерены в дальнейшем получить российское гражданство.