Россия отчиталась в ООН о состоянии прав и свобод и получила реакцию

Фото: UN/Jean Marc Ferré

Россия представила доклад о положении в области прав и свобод в стране на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека, передает ТАСС. Глава делегации, статс-секретарь — замминистра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что страна продолжает суверенный курс на обеспечение собственной безопасности и защиту прав граждан, несмотря в том числе на санкции.

Российский доклад состоит из 27 страниц, в нем оценивается международное сотрудничество в области прав человека, обеспечение равенства и свободы от дискриминации. Также внимание уделено противодействию расизму и ксенофобии, защите уязвимых групп населения, правосудию и пенитенциарной системе, правам национальных меньшинств.

Логинов заверил, что возвращение к смертной казни в России невозможно, якобы усиливающееся давление на правозащитников имеет легальные основания, а сдерживание демонстрации гомосексуальных отношений не является формой порицания, передает Telegram-канал SOTA (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также российский представитель отметил: закон об иностранных агентах не предполагает поражения в правах, схожие институты есть и в других государствах.

После выступления другие страны оценили его и дали рекомендации. К примеру, Чехия, Эстония, Финляндия заявили о «серьезной озабоченности» и потребовали освобождения политзаключенных. КНДР отметила «заметные успехи» в защите прав человека, а Эритрея — защиту традиционных ценностей. Египет и Эквадор коснулись темы равноправия в семьях и помощи пенсионерам. Также журналисты SOTA сообщили, что в кулуарах европейские дипломаты выразили серьезные сомнения в прозрачности доклада.

Ранее стало известно, что Россия не смогла набрать нужное количество голосов и не сможет вернуться в состав Совета ООН по правам человека в 2024–2026 годах. Восточную Европу в Совете будут представлять Болгария и Албания.