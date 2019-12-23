https://static.news.ru/photo/c8cf83d6-25fb-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: olafpictures /pixabay.com

Суд в Сахалинской области освободил экипажи пяти японских судов, которые были задержаны в Сахалинском районе за незаконную добычу водных ресурсов. Об этом сообщил ТАСС.

Предметом административного правонарушения явились незаконно добытые водные биологические ресурсы в районе Курильской гряды общим весом 7,5 тонны, — привёл ТАСС решение суда.

Нарушители оштрафованы более чем на 6 млн рублей. Они уже выплатили всю сумму и покинули Южно-Курильский район.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские пограничники задержали экипажи японских судов из-за превышения ими допустимых объёмов вылова осьминога. Рыбаки пытались скрыть излишки улова, изменив данные в промысловых журналах.