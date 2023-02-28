Россия осталась в лидерах по продажам смартфонов «Известия»: Россия удержалась в топ-10 стран по продажам смартфонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия удержалась в десятке крупнейших мировых рынков смартфонов в прошлом году, несмотря на санкции, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании GS Group. Россия заняла восьмое место в топ-10 по объемам реализации гаджетов, уступив шестое место в 2021 году.

Уровень продаж восстановился после падения, вызванного прекращением поставок ведущих вендоров, благодаря экспансии производителей из КНР и параллельному импорту.

Аналитики прогнозируют, что России удастся вернуть утраченные позиции в 2023 году, так как РФ остается одним из основных потребителей этого товара в мире, в то время как продажи в Европе и Китае продолжают падать. Эксперты также отмечают, что россиянам будут доступны телефонные новинки, скидки и промоакции, а в будущем может произойти возвращение брендов.

По данным GS Group, на отечественном рынке было реализовано 2,3% выпущенных мировой промышленностью гаджетов, что немного меньше, чем в прошлом году (2,6%). Это снижение позволило Японии (2,5 процента) и Мексике (2,8 процента) подняться выше в рейтинге. Китай (24,1%), Индия (12,7%) и США (11,9%) остаются лидерами этого рынка, за ними следуют Бразилия и Индонезия с показателями в 3,1%.

Ранее Министерство торговли Соединенных Штатов расширило перечень товаров, запрещенных для экспорта в Россию. В новый ограничительный список попали 276 наименований различных товаров, включая кофемашины, тостеры и смартфоны стоимостью более $300. Помимо этого, в перечне оказались пылесосы с электродвигателем и электронные весы, стоимость которых выше $100, кондиционеры и холодильники дороже $750, принтеры и микроволновые печи с ценником более $300. Также в списке значатся посудомоечные машины и звукозаписывающее оборудование.