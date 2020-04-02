Россия окажет гуманитарную помощь Сербии

https://static.news.ru/photo/dd82203e-74f4-11ea-afa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российская Федерация окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с распространением коронавируса.

Договорённость достигнута после переговоров президента РФ Владимира Путина со своим сербским коллегой Александром Вучичем, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 апреля с территории подмосковного аэропорта Чкаловский вылетел российский военно-транспортный самолёт. Он направился в США для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. Самолёт вылетел через сутки после разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о помощи в борьбе с COVID-19. На борту российского воздушного судна находятся средства индивидуальной защиты от заражения и необходимая медицинская техника.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписаны из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.