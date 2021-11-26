Россия ограничит въезд из Гонконга и стран Южной Африки из-за нового штамма

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из Гонконга, а также из нескольких стран юга Африки, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это связано с распространением нового штамма B.1.1.529. Ранее авиасообщение с рядом стран Африки прекратил целый ряд европейских государств.

С 00 часов 00 минут 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевстве Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевстве Эсватини, Объединённой Республике Танзания, Специального административного района Гонконг, — говорится в сообщении.

Это также коснётся любых иностранных граждан, находящихся на территориях данных стран в течение последних десяти дней. Россиян, прибывающих из этих государств, а также из Великобритании, Израиля и КНР, будут отправлять на тестирование на COVID-19.

Ранее о прекращении воздушного сообщения со странами Южной Африки заявили Испания, Германия, Чехия, Великобритания, Израиль, а также Филиппины. Еврокомиссия порекомендовала сделать это всем странам ЕС.

B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.