https://static.news.ru/photo/a4f6707c-5b17-11ea-b64f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключение мира между движением «Талибан», которое до сих пор признаётся террористическим Россией и ООН, и Соединёнными Штатами Америки стало «позитивным событием» для Ближнего Востока и России, считает спецпредставитель президента по Афганистану, директор департамента МИД РФ Замир Кабулов.

По мнению дипломата, соглашение стало откроет путь для мирного урегулирования и завершения гражданской войны в Афганистане, которая длится с 1992 года.

Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то «Исламское государство» , «Аль-Каида» (обе организации запрещены в России — NEWS.ru) и так далее. И это прямая выгода для Российской Федерации, — заявил Кабулов в комментарии ТАСС.

Переговоры о мире велись с 2018 года, а заключение мира откладывалось из-за терактов, ответственность за которые брал «Талибан».

Как писал NEWS.ru, соглашение с талибами подписал американский госсекретарь Майкл Помпео. Он подчеркнул, что движение должно разорвать все связи с запрещённой террористической группировкой «Аль-Каида», ответственной за теракты 11 сентября 2001 года.