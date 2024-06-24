Россия объявила в международный розыск двух экс-министров Украины Экс-министры Украины Петренко и Стець объявлены Россией в международный розыск

Фото: mip.gov.ua/Global Look Press

Юрий Стець

Россия объявила в международный розыск бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и бывшего министра юстиции Украины Павла Петренко, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Как отмечается, постановлением Басманного районного суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Стець Ю. Я. и Петренко П. Д. объявлены в международный розыск, — следует из сообщения.

Срок исчисляется с момента их задержания или экстрадиции на территорию Российской Федерации. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Бокия. Они заочно обвинены в военных преступлениях в Донбассе. По данным следствия, в результате действий Мехеда и Бокия в Донбассе погибли и получили ранения 165 человек. Кроме того, более 87 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

До этого МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. По какой именно статье ведется розыск, не уточнялось.