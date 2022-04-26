Россия объявила персонами нон грата трёх дипломатов посольства Швеции

Трое дипломатов посольства Швеции в России объявлены персонами нон грата. Данная мера стала ответом на действия Стокгольма, безосновательно выдворивших трёх российских дипломатов, сообщается на сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство 26 апреля вызвало посла Швеции в России Малену Мард. Ей был заявлен решительный протест по поводу враждебных действий королевства в отношении дипломатов РФ, а также в связи с оказанием Швецией военной поддержки украинским властям и покрывательством преступлений националистов против мирного населения Донбасса.

М. Мард была уведомлена о том, что в ответ на это российской стороной принято решение об объявлении персонами нон грата трёх дипломатов посольства Швеции в России, — говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Хорватии отказались организовать вывозной рейс для высылаемых из страны российских дипломатов и членов их семей. Действия хорватской стороны она назвала воинствующей русофобией и отметила, что Загреб настойчиво и планомерно разрушает отношения с Москвой.