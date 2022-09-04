Россия объявила миллионную награду за захват эстонского робота на Украине ЦАСТ объявил вознаграждение в 1 млн рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

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Один миллион рублей в качестве вознаграждения пообещал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) тому, кто сумеет захватить на Украине роботизированную платформу THeMIS производства Эстонии и передаст ее Министерству обороны РФ. По данным организации, первый образец техники Киев получил в августе, в ближайшее время в страну должны доставить еще несколько платформ. Их предполагается использоваться для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, <...> которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение о награде было согласовано с Минобороны. Получить ее можно будет после обследования трофея специалистами ведомства.

В ЦАСТ рассказали, что о награде объявили в память создателе основателя центра Константине Макиенко, умершем в мае 2021 года. Он с 2014 года личными средствами помогал жителям Донбасса. Кроме того, изучение THeMIS пойдет на пользу развитию сухопутных роботизированных систем в России.

THeMIS разработан эстонской компанией Milrem Robotics. Помимо Украины, платформа поставляется еще в 11 стран, семь из которых являются членами НАТО.