Россия обновит Стратегию национальной безопасности

https://static.news.ru/photo/a1254b3a-6c55-11eb-b379-96000091f725_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Совет безопасности по поручению президента завершил работу нал новой редакцией Стратегии национальной безопасности России. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза Сергей Вахруков.

О финальном этапе подготовки документа он проинформировал на заседании координационного совета по национальным проектам и народосбережению при Общественной палате РФ.

Новую редакцию стратегии национальной безопасности мы по поручению президента также на сегодняшний день подготовили, — цитирует Вахрукова ТАСС.

Предыдущая редакция стратегии была рассчитана до 2020 года. В прошлом же году, как писал NEWS.ru, должна была быть подготовлена обновлённая версия документа. Однако из-за напряжённой обстановки в стране и мире, вызванной пандемией коронавируса и финансовым кризисом, работу завершили лишь к 2021 году.

Как ранее заявлял глава Совбеза Николай Патрушев, Стратегия национальной безопасности России должна быть связана с программой социально-экономического развития страны. Поэтому она будет учитывать потенциальные вызовы и риски, с которыми страна может столкнуться в долгосрочном периоде.