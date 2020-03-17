https://static.news.ru/photo/64abd898-6839-11ea-8ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Wimsett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские власти не располагают официальной информацией о проведении саммита G20 из-за пандемии коронавируса. В Кремле видели сообщения СМИ об идее проведения этого мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Я не знаю, было ли что-то по дипканалам, но мы пока никакой более детальной информации не получали. Мы видели сообщения СМИ, может быть, есть смысл уточнить это в Министерстве иностранных дел, — заявил Песков.

Ранее премьер Испании Педро Санчес провёл телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. По итогам этой беседы появилась информация о возможном проведении саммита G20 по коронавирусу в режиме онлайн.

Ранее NEWS.ru писал, что лидеры G7 намерены восстановить мировую экономику в условиях коронавируса. Они провели переговоры по видеосвязи 16 марта.