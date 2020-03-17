Российские власти не располагают официальной информацией о проведении саммита G20 из-за пандемии коронавируса. В Кремле видели сообщения СМИ об идее проведения этого мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Я не знаю, было ли что-то по дипканалам, но мы пока никакой более детальной информации не получали. Мы видели сообщения СМИ, может быть, есть смысл уточнить это в Министерстве иностранных дел, — заявил Песков.
Ранее премьер Испании Педро Санчес провёл телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. По итогам этой беседы появилась информация о возможном проведении саммита G20 по коронавирусу в режиме онлайн.
Ранее NEWS.ru писал, что лидеры G7 намерены восстановить мировую экономику в условиях коронавируса. Они провели переговоры по видеосвязи 16 марта.
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