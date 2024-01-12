Россия нашла путь спасения замороженных активов от Запада Bloomberg: Россия готовит иск в суд по защите активов от конфискации на Западе

Москва готовит документы к судебному иску, чтобы не допустить конфискации замороженных активов Центробанка Европой или США, сообщает Bloomberg. Речь идет о средствах в размере $300 млрд, которые Запад хочет передать Украине.

По информации Bloomberg, Россия также запросила экспертизу, которая проанализирует зарубежное законодательство и прецеденты подобных дел. При этом, источники агентства уточнили, что в РФ считают маловероятным изъятие активов. Также, по данным Bloomberg, представители Банка России близки к соглашению с международными юридическими компаниями, которые будут представлять интересы РФ в случае судебных тяжб.