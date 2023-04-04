Россия начала испытания боевых машин на платформе «Бумеранг» РИА Новости: госиспытания боевых машин на платформе «Бумеранг» начались в РФ

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В России начались государственные испытания новых колесных боевых машин, созданных на платформе «Бумеранг», Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По имеющимся данным, испытания планируется завершить до конца года.

На одном из военных полигонов начались государственные испытания колесных боевых машин на платформе «Бумеранг» — бронетранспортеров К-16 и боевых машин пехоты К-17. Всего задействовано несколько единиц боевой техники, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что завершение госиспытаний БТР и БМП «Бумеранг» намечено на конец 2023 года. По результатам испытаний машины должны получить литеру «О1», разрешающую запустить их в серийное производство.

В рамках испытаний машины пройдут стрельбовые, ходовые и другие испытания.

Платформа «Бумеранг», согласно задумке разработчиков, позволяет создавать на ее основе машины различного назначения. Помимо БТР и БМП, это могут быть командно-штабные машины, бронированные медицинские машины, машины огневой поддержки, РХБЗ и другие.

Ранее Министерство обороны РФ впервые показало применение дрона-камикадзе «Бумеранг» с VR-очками в ходе военной операции на Украине. Беспилотник может лететь со скоростью до 170 км/ч и обладает высокой маневренностью.